مقتل 4 جنود بهجوم للقاعدة في شبوة باليمن

قالت مصادر أمنية ومحلية إن ما لا يقل عن أربعة جنود من قوات الأمن قتلوا، الأحد، في هجوم نفذته عناصر من تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة في جنوبي شرق اليمن.

وذكرت المصادر لرويترز أن الهجوم وقع في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد غربي المحافظة الجنوبية النفطية، التي تنشط بها “العناصر الإرهابية”.

وأضافت أن الهجوم شهد تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف لقوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من الإمارات، ما أدى لمقتل أربعة جنود من اللواء الأول وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكدت قوات دفاع شبوة في بيان مقتضب على منصة إكس، تويتر سابقا، أن “دماء الشهداء الأبطال وتضحياتهم لن تذهب هدرا جراء هذا العمل الإرهابي، حتى يتم تطهير تراب محافظة شبوة من العناصر الإجرامية المتطرفة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسكينة أبنائها”.

وهذا أول هجوم للقاعدة يستهدف القوات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة منذ أشهر.

واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.