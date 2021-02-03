مقتل 4 جنود تونسيين أثناء عملية لملاحقة إرهابيين

أعلنت الحكومة التونسية، الأربعاء، عن مقتل 4 جنود إثر انفجار لغم في سيارة عسكرية، أثناء ملاحقة إرهابيين في منطقة واقعة بين محافظتي القصرين وسيدي بوزيد غربي تونس.

وانفجر اللغم أثناء مرور عربة عسكرية كانت تلاحق إرهابيين يقبعون في سفوح جبل المغيلة، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري لوسائل إعلام محلية.

وأعلنت مصادر رسمية لاحقا مقتل 4 جنود.

وحسب بيان رئاسة الحكومة، فقد “تقدم رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بتعازيه لعائلات الشهداء، راجيا من الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتقبلهم برياض جنانه”.

وقال البيان إن “بوصلتنا يجب أن تبقى موجهة إلى حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به بعيدا عن التجاذبات”.

وشدد المشيشي على أن “هذه العملية لن تثنينا على مواصلة جهودنا من أجل محاربة الإرهاب ودحره”.

وحسب البيان، فقد أذن رئيس الحكومة بتوفير كافة عناصر العناية والرعاية اللازمة لأفراد عائلات الجنود.

وفي منتصف يناير الماضي، أفادت مصادر عسكرية تونسية، أن انفجار لغم غربي البلاد أدى إلى إصابة عسكري وبتر ساقه.

وأوضحت المصادر أن الإصابة جاءت إثر ملاحقة الوحدات العسكرية لعناصر إرهابية تتمركز في جبال “ورغة ” على الحدود التونسية الجزائرية.