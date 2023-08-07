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مقتل 4 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على دمشق

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2023 9:19 صباحًا
هجوم صاروخي على دمشق- أرشيفية

هجوم صاروخي على دمشق- أرشيفية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر ،الاثنين، نقلا عن مصدر عسكري أن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق مما تسبب في مقتل أربعة جنود النظام السوري وإصابة أربعة آخرين وأحدث “بعض الخسائر المادية”.

وقال المصدر العسكري “حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وتشن إسرائيل منذ اعوام هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنامى النفوذ الإيراني منذ أن بدأت طهران في دعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.

وفي يوليو/تموز الماضي، شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع في ريف حمص وسط سوريا، حيث استهدف القصف بطارية للدفاع الجوي السوري أُطلق منها صاروخ باتجاه إسرائيل.

ونادرا ما تقر إسرائيل علنا بتنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في الأراضي السورية.

    المصدر :
  • رويترز

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