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مقتل 4 جنود عراقيين في هجوم مفاجئ على مقرهم في كركوك

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2022 6:32 مساءً
الجيش العراقي- أرشيفية

الجيش العراقي- أرشيفية

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لقي أربعة جنود عراقيين مصرعهم جراء هجوم مسلح على مقرهم وقع قرابة الخامسة من صباح (السبت 19-11-2022) بتوقيت ​العراق.

ووفقاً لما أعلنه مصدر عسكري عراقي في تصريحات لوكالة فرانس برس فإن الجنود الأربعة قتلوا في الهجوم على ثكنة للجيش في شمال مدينة ​كركوك​ الواقعة على بعد 255 كلم شمال ​بغداد​.

واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كردستان.

وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي بهذه المنطقة الواقعة “على بعد كيلومتر واحد” من مكان الهجوم، بحسب المصدر العسكري.

وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية في بعض الأحيان نشاطا لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل اشهر.

وتقوم تركيا بعمليات عسكرية برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي لديه قواعد خلفية ومقاتلين هناك.

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