مقتل 4 جنود وخطف عاملين من كوريا الجنوبية في منطقة نفطية بنيجيريا

قال مصدر أمني والجيش النيجيري (الأربعاء 13-12-2023) إن ستة أشخاص بينهم أربعة جنود قتلوا بينما اختُطف موظفان كوريان جنوبيان بعد أن نصب مسلحون كمينا لقافلتهم في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط في نيجيريا.

وتراجعت الهجمات التي يشنها المسلحون في دلتا النيجر بشكل كبير على مر السنين، لكن المنطقة لا تزال مضطربة وتعاني من سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، مما أضر بإنتاج النفط في نيجيريا.

وقال دانجوما جونا دانجوما، المتحدث باسم الفرقة السادسة بالجيش النيجيري، إن القوات التي كانت تقوم بمهمة حراسة روتينية لشركة خدمات نفطية في ولاية ريفرز الجنوبية تعرضت لهجوم من جانب مسلحين مشتبه بهم أمس الثلاثاء.

وقال دانجوما في بيان “للأسف، قُتل أربعة جنود أثناء القتال، ولم يعرف مصير اثنين آخرين من عمال النفط”.

وقال مصدر أمني لرويترز إن سائقين مدنيين لقيا حتفهما أيضا في الهجوم، مضيفا أن عمال النفط المفقودين هم مواطنون كوريون جنوبيون.