الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 4 جنود وخطف عاملين من كوريا الجنوبية في منطقة نفطية بنيجيريا

منذ 14 دقيقة
عناصر من الشرطة النيجيرية

عناصر من الشرطة النيجيرية

A A A
طباعة المقال

قال مصدر أمني والجيش النيجيري (الأربعاء 13-12-2023) إن ستة أشخاص بينهم أربعة جنود قتلوا بينما اختُطف موظفان كوريان جنوبيان بعد أن نصب مسلحون كمينا لقافلتهم في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط في نيجيريا.

وتراجعت الهجمات التي يشنها المسلحون في دلتا النيجر بشكل كبير على مر السنين، لكن المنطقة لا تزال مضطربة وتعاني من سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، مما أضر بإنتاج النفط في نيجيريا.

وقال دانجوما جونا دانجوما، المتحدث باسم الفرقة السادسة بالجيش النيجيري، إن القوات التي كانت تقوم بمهمة حراسة روتينية لشركة خدمات نفطية في ولاية ريفرز الجنوبية تعرضت لهجوم من جانب مسلحين مشتبه بهم أمس الثلاثاء.

وقال دانجوما في بيان “للأسف، قُتل أربعة جنود أثناء القتال، ولم يعرف مصير اثنين آخرين من عمال النفط”.

وقال مصدر أمني لرويترز إن سائقين مدنيين لقيا حتفهما أيضا في الهجوم، مضيفا أن عمال النفط المفقودين هم مواطنون كوريون جنوبيون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من حركة حماس
غزة تحت النار
حماس تدين فرض عقوبات أميركية بريطانية ضدها
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي
غزة تحت النار
رئيس الأركان الإسرائيلي: ما جرى في الشجاعية "حدث صعب"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
غزة تحت النار
استطلاع: 90% من الفلسطينيين يريدون من محمود عباس "أن يرحل"

الأكثر قراءة

غزة تحت النار
فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
غزة تحت النار
تصريحات مفاجئة للرئيس الأمريكي حول خلافات مع نتنياهو!