مقتل 4 عناصر من الجيش العراقي في هجوم لداعش

قتل أربعة عناصر من الجيش العراقي، في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية شمال البلاد.

وقال مصدر أمني، السبت، إن الهجوم المباغت الذي شنه تنظيم داعش على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي عند قضاء الدبس شمال غربي كركوك أودى بحياة 4 عناصر من الجيش العراقي.

وذكر المصدر أن قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث فيما دفع الجيش بتعزيزات عسكرية في المنطقة، لافتا إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي استولت على أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم.

والنقطة العسكرية المستهدفة تقع في منطقة غير بعيدة عن نقطة انتشار لقوات البشمركة الكردية، والتي تشهد أحيانا نشاطا لبقايا تنظيم داعش وعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر، على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وعلى الرغم من استرجاع جميع المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش خلال معارك التحرير قبل 5 سنوات، فإن الخلايا الإرهابية ما زالت تشكل تهديداً للأمن العراقي بشن الهجمات وإيقاع الخسائر بين الحين والآخر.

وتلاحق القوات العراقية عناصر التنظيم ضمن عمليات عسكرية متواصلة في مناطق مختلفة من البلاد يرتكز أغلبها عند المناطق الحدودية والنائية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.