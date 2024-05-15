مقتل 4 في أعمال شغب بكاليدونيا الجديدة وفرنسا ستعلن حالة الطوارئ

ستعلن فرنسا حالة الطوارئ في جزيرة كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، بعد مقتل ثلاثة شبان من السكان الأصليين، المعروفين باسم شعب الكاناك، ومسؤول من الشرطة في أعمال شغب بسبب إصلاح نظام التصويت في الانتخابات.

وستمنح حالة الطوارئ السلطات صلاحيات إضافية لحظر التجمعات ومنع التنقل في أنحاء الجزيرة الخاضعة للحكم الفرنسي.

وأُرسلت تعزيزات من الشرطة إلى الجزيرة بعدما أشعل مثيرو شغب النار في مركبات وشركات ونهبوا متاجر. وأُغلقت المدارس ويوجد بالفعل حظر تجول في العاصمة نوميا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال “تتعرض كاليدونيا الجديدة لأعمال عنف شديد نادرة منذ بداية الأسبوع”.

وتابع قائلا “لن يتم التسامح مع أي أعمال عنف”، مضيفا أن حالة الطوارئ “ستسمح لنا باستخدام وسائل هائلة لاستعادة النظام”.

وقال متحدث باسم رئيس كاليدونيا الجديدة لوي مابو في وقت سابق من اليوم إن ثلاثة شبان من السكان الأصليين لقوا حتفهم في أعمال الشغب. وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت لاحق وفاة مسؤول في الشرطة متأثرا بإصابته بطلق ناري.

واندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون جديد أقره المشرعون في باريس أمس الثلاثاء يسمح للفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة عشر سنوات بالتصويت في الانتخابات، وهي خطوة يخشى بعض الزعماء المحليين من أنها ستضعف أصوات السكان الأصليين.