الأثنين 19 رمضان 1444 ﻫ - 10 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 4 في تفجير استهدف مركبة أمنية جنوب غرب باكستان

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2023 4:35 مساءً
عناصر الشرطة الباكستانية

عناصر الشرطة الباكستانية (رويترز)

A A A
طباعة المقال

صرح مسؤول طبي بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 في تفجير استهدف مركبة تابعة للشرطة في سوق بمدينة كويتا في جنوب غرب البلاد (الاثنين 10-4-2023).

وقال المتحدث باسم مستشفى في كويتا لرويترز “بلغ عدد المصابين 15، فضلا عن أربعة قتلى”. وأضاف أن من بين الضحايا امرأة بينما توجد امرأتان بين المصابين.

وقال مسؤول كبير بالشرطة لرويترز إن الهدف كان سيارة القائم بأعمال مدير تحقيقات الشرطة التي كانت متوقفة في قندهاري بازار.

وذكر أن التقارير الأولية كشفت أن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة في دراجة نارية كانت متوقفة خلف سيارة الضابط.

وكشفت التحقيقات الأولية أربعة أو خمسة كيلوجرامات من المتفجرات كانت مزروعة في الدراجة النارية وتم تفجيرها بالتحكم عن بعد.

وهذا هو ثاني هجوم يستهدف الشرطة في أقل من 24 ساعة. واستهدف مسلحون مساء أمس الأحد أفراد أمن من فرقة النسر التابعة لشرطة كويتا، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة واحد. وقتلت الشرطة أحد منفذي الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بورصة وول ستريت
وسط مخاوف متزايدة من استمرار رفع اسعار الفائدة.. وول ستريت تفتح على انخفاض
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
بشكل طفيف.. البنك الدولي يعدل توقعاته بشأن نمو العالمي خلال 2023
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رئيس البنك الدولي: اعتقال روسيا لمراسل وول ستريت جورنال "وقاحة"

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري وراعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المطران حنا رحمة
المطران حنا رحمة: بهاء الحريري يستطيع أن يكون رجل دولة ويجمع الطائفة السنية
منصة صواريخ تابعة لحزب الله
مقاومة بحسب الـ"mood"!
جنود من الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
معلومات هامة عن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا.. ما علاقة ماهر الأسد؟