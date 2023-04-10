مقتل 4 في تفجير استهدف مركبة أمنية جنوب غرب باكستان

صرح مسؤول طبي بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 في تفجير استهدف مركبة تابعة للشرطة في سوق بمدينة كويتا في جنوب غرب البلاد (الاثنين 10-4-2023).

وقال المتحدث باسم مستشفى في كويتا لرويترز “بلغ عدد المصابين 15، فضلا عن أربعة قتلى”. وأضاف أن من بين الضحايا امرأة بينما توجد امرأتان بين المصابين.

وقال مسؤول كبير بالشرطة لرويترز إن الهدف كان سيارة القائم بأعمال مدير تحقيقات الشرطة التي كانت متوقفة في قندهاري بازار.

وذكر أن التقارير الأولية كشفت أن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة في دراجة نارية كانت متوقفة خلف سيارة الضابط.

وكشفت التحقيقات الأولية أربعة أو خمسة كيلوجرامات من المتفجرات كانت مزروعة في الدراجة النارية وتم تفجيرها بالتحكم عن بعد.

وهذا هو ثاني هجوم يستهدف الشرطة في أقل من 24 ساعة. واستهدف مسلحون مساء أمس الأحد أفراد أمن من فرقة النسر التابعة لشرطة كويتا، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة واحد. وقتلت الشرطة أحد منفذي الهجوم.