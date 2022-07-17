الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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مقتل 4 في سقوط طائرة هليكوبتر بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

منذ 8 دقائق
علم اميركا

علم اميركا

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قال مسؤولون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة هليكوبتر تابعة لإدارة الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أثناء عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء في مواجهة حريق غابات.

وقال مكتب شرطة مقاطعة برناليلو إن ثلاثة أفراد من مكتب إدارة الشرطة وموظفا واحدا من إدارة الإطفاء بالمقاطعة كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر التي سقطت في وقت متأخر أمس السبت بالقرب من مدينة لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.

وقال مكتب إدارة الشرطة “لا معلومات عن وجود ناجين. كان هؤلاء الأفراد في طريق عودتهم إلى ألبوكيرك بعد مساعدة أطقم الإطفاء في حريق إيست ميسا”.

وأضاف المكتب أن التحقيق في الحادث لا يزال في مراحله الأولية.

    المصدر :
  • رويترز

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