مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني في دونيتسك

قال انفصاليون مدعومون من روسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الواقع في 28 تموز 2022 إن أربعة مدنيين قتلوا في قصف أوكراني أمس.

وأفاد منشور على قناة الانفصاليين على تطبيق تيليجرام بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 11 بجروح من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء إلى الثامنة من صباح اليوم.

ويسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على مدينة دونيتسك منذ عام 2014. وما زالت القوات الأوكرانية تسيطر على مناطق على مشارف المدينة.

واتهمت سلطات الانفصاليين أوكرانيا بقصف مدينة دونيتسك مرارا بما يشمل قصف محطة حافلات في وقت سابق هذا الشهر.