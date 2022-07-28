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مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني في دونيتسك

منذ ساعتين
من مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا (أسوشييتد برس)

من مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا (أسوشييتد برس)

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قال انفصاليون مدعومون من روسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الواقع في 28 تموز 2022 إن أربعة مدنيين قتلوا في قصف أوكراني أمس.

وأفاد منشور على قناة الانفصاليين على تطبيق تيليجرام بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 11 بجروح من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء إلى الثامنة من صباح اليوم.

ويسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على مدينة دونيتسك منذ عام 2014. وما زالت القوات الأوكرانية تسيطر على مناطق على مشارف المدينة.

واتهمت سلطات الانفصاليين أوكرانيا بقصف مدينة دونيتسك مرارا بما يشمل قصف محطة حافلات في وقت سابق هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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