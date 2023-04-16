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مقتل 40 في هجوم على جنود وقوات متطوعة في بوركينا فاسو

منذ 10 دقائق
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

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قالت حكومة بوركينا فاسو في بيان (الأحد 16-4-2023) إن مهاجمين مجهولين قتلوا 40 شخصا وأصابوا 33 آخرين في هجوم على قوات بالجيش وقوات دفاعية متطوعة في شمال البلاد.

وقع الهجوم أمس السبت في إحدى القرى بالقرب من بلدة أوهيجويا بالمنطقة الشمالية، على مقربة من الحدود مع مالي، وهي منطقة اجتاحتها جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية ونفذت هجمات متكررة لسنوات.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد تسعة أيام من مقتل 44 شخصا على يد مسلحين في قريتي كوراكو وتوندوبي في شمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال البيان إن ستة جنود و34 من أفراد متطوعين في قوة دفاعية قُتلوا في هجوم الأمس.

ودعت الحكومة المدنيين إلى الانضمام إلى قوات الدفاع المحلية لمحاولة وقف أعمال العنف المستمرة منذ ثماني سنوات والتي حصدت أرواح الآلاف وأجبرت الملايين على ترك ديارهم.

وأدت الاضطرابات في بوركينا فاسو إلى انقلابين عسكريين العام الماضي وتعهد فيهما الجيش باستعادة السيطرة على البلاد لكنه فشل في وقف الهجمات.

وشهدت مالي بداية الاضطرابات في المنطقة عام 2012 لينتقل بعدها العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

    المصدر :
  • رويترز

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