مقتل 42 بينهم 6 من حزب الله في غارات إسرائيلية بالقرب من مطار حلب

شنت إسرائيل غارات على مستودعات أسلحة قرب مطار حلب الدولي، ما أدى إلى مقتل 42 بينهم 6 من حزب الله، و36 من القوات السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 29\3\2024.

كما أوضح أن الهجوم “طال مستودعات صواريخ تابعة للحزب في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي”.

فيما أكدت العربية مقتل قيادي في حزب الله، في حين أشار مصدران أمنيان إلى أن الضربات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 5 من حزب الله، حسب رويترز.

جاء هذا بعدما أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان أن عددا من المدنيين والعسكريين سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم اتهمت إسرائيل بشنه على نقاط في ريف حلب. وأوضحت أن القصف وقع الساعة الثانية إلا الربع بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي من اتجاه أريا جنوب شرقي حلب.

كما أشارت إلى تزامن القصف مع ما وصفته بأنه “اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها”.

كذلك، أكدت وقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت غارات إسرائيلية استهدفت، أمس الخميس 28\3\2024، أيضا مواقع لفصائل موالية لإيران وحزب الله بريف دمشق، ما أسفر عن إصابة خمسة “مسلحين” سوريين يعملون مع حزب الله.

فيما أوضح المرصد أن المصابين يعملون حراساً بمقر استهدفته الضربات الإسرائيلية في منطقة البحدلية قرب منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت الضربات الإسرائيلية على مواقع سورية تابعة لحزب الله أو عدد من الميليشيات المدعومة إيرانياً، حيث قُتل أكثر من ستة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في غارات إسرائيلية مشتبه بها منذ ديسمبر الفائت.

ما دفع الحرس الثوري إلى تقليص نشر كبار ضباطه على الأراضي السورية، وخطط للاعتماد بشكل أكبر على الفصائل المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك، وفق ما أفادت سابقا وكالة رويترز.

في حين بلغ عدد الضربات الإسرائيلية منذ مطلع العام 2024، 25، 17 منها جوية و8 برية، وفق إحصاءات المرصد.

وقد أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 49 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

كما أدت إلى مقتل 43 من العسكريين السوريين، بالإضافة لإصابة 21 آخرين منهم بجراح متفاوتة.