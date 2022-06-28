الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
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مقتل 49 في أحداث شغب بأحد سجون كولومبيا

منذ 7 دقائق
عناصر أمن في كولومبيا

عناصر أمن في كولومبيا

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قال رئيس إدارة السجون الوطنية اليوم الثلاثاء إن 49 نزيلا لقوا حتفهم خلال أحداث شغب خلال الليل في سجن بمدينة تولوا بجنوب غرب كولومبيا.

وأضاف الجنرال تيتو كاستيانوس رئيس إدارة السجون والإصلاحيات لإذاعة كاراكول المحلية “إنه حدث مأساوي وكارثي”. وذكر أن السجن به 1267 نزيلا.

ولم يتضح حتى الآن سبب الشغب.

وكتب الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه الذي يزور البرتغال على تويتر أنه سيجري فتح تحقيق في هذه الواقعة.

وأضاف “نأسف للأحداث التي وقعت في السجن في تولوا في فالي ديل كاوكا. أتواصل مع (الجنرال كاستيانوس) وأعطيه تعليمات للمضي في التحقيقات بما يتيح لنا استجلاء حقيقة هذا الوضع الرهيب”.

كانت كولومبيا قد أفرجت عن بعض السجناء خلال جائحة كورونا بعد مقتل نحو 24 سجينا في احتجاجات في 2020 على تكدس السجون وقلة الخدمات بها.

    المصدر :
  • رويترز

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