الثلاثاء 24 شعبان 1445 ﻫ - 5 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في مدينة ناشفيل الأمريكية

منذ 42 دقيقة
من مكان الحادث في ناشفيل

من مكان الحادث في ناشفيل

A A A
طباعة المقال

أكّدت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، على أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم بعد تحطم طائرة ذات محرك واحد بجوار طريق سريع في المدينة.

وذكرت الشرطة على منصة إكس أن الطائرة تحطمت خارج المسارات المتجهة شرقا بعد مخرج حي شارلوت بايك، مضيفة أن العمل مستمر لتحديد المكان الذي انطلقت منه الطائرة.

وقالت الشرطة إن إدارة الطيران الاتحادية موجودة حاليا في مكان الحادث.

وأوضح متحدث باسم الشرطة للصحفيين، في تصريحات نقلتها شبكة إيه.بي.سي نيوز، أن برج المراقبة في مطار جون تيون في ناشفيل تلقى رسالة من طيار في حوالي الساعة 7:40 مساء بالتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الاثنين (0040 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء).

وأضاف أن الطيار قال إن طائرته تعاني من عطل في المحرك والطاقة وتحتاج إلى إذن للهبوط.

وذكر متحدث باسم إدارة إطفاء ناشفيل للشبكة إن الطائرة انفجرت عند الاصطدام. وأضاف أن تأثير الاصطدام كان كارثيا ولم يترك أي ناجين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة الخليج للسكر
الطاقة الإنتاجية لمصفاة الخليج للسكر 1.5 مليون طن سنوياً
مشاهد من غزة
صحة غزة: حصيلة الشهداء بلغت 30.631 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر
سفينة روسية في البحر الأسود
أوكرانيا: زوارقنا المسيرة ألحقت أضراراً بسفينة للأسطول الروسي في البحر الأسود

الأكثر قراءة

عناصر من فرقة التدخل السريع الألمانية
فرقة التدخل السريع الألمانية تستعد لاتخاذ قرار هام في لبنان إن توسعت الحرب!
عروسين-تعبيرية
فيديو يشعل مواقع التواصل.. عروس مصرية تنفعل على المأذون
الياس بو صعب
"بو صعب" يكشف لرويترز سبب الأهمية الكبيرة لزيارة "هوكشتاين" إلى لبنان