استمع لاذاعتنا

مقتل 5 أشخاص جراء تصادم طائرتين في فرنسا

10 - أكتوبر - 2020
فرنسا

فرنسا

A A A
طباعة المقال

اعلنت السلطات الفرنسية عن ان خمسة أشخاص لقوا حتفهم اليوم إثر اصطدام طائرة تقل سياحا بأخرى خفيفة في غرب فرنسا.

واصطدمت الطائرة الشراعية الصغيرة التي كان على متنها شخصان بطائرة سياح من طراز “دي أيه40” كان على متنها ثلاثة أشخاص حوالى الساعة 16,30 (14,30 ت غ) في إقليم أندر ايه لوار، بحسب ما افادت المسؤولة في الحكومة المحلية نادية صغير فرانس برس.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع الركاب الخمسة، بحسب المصدر ذاته.

وتم إرسال نحو خمسين عنصر إطفاء إلى الموقع ونحو 30 من عناصر الدرك لإغلاق المكان.

ولم تتضح بعد هويات الضحايا ولا أسباب الحادث بينما فتحت السلطات تحقيقا بشأنه.

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
كورونا
بريطانيا.. جونسون يقدم نظامًا جديدًا لمواجهة كورونا لمجلس النوّاب
عناصر من ميليشيا حزب الله العراقي
ميليشيات إيران بالعراق تعلن عن وقف الهجوم ضد المصالح الأميركية “بشرط”
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
حمدوك:من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا
عائلة روتشيلد
“روتشيلد”.. العائلة التي تمتلك نصف العالم وتعمل في الخفاء