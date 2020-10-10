مقتل 5 أشخاص جراء تصادم طائرتين في فرنسا

اعلنت السلطات الفرنسية عن ان خمسة أشخاص لقوا حتفهم اليوم إثر اصطدام طائرة تقل سياحا بأخرى خفيفة في غرب فرنسا.

واصطدمت الطائرة الشراعية الصغيرة التي كان على متنها شخصان بطائرة سياح من طراز “دي أيه40” كان على متنها ثلاثة أشخاص حوالى الساعة 16,30 (14,30 ت غ) في إقليم أندر ايه لوار، بحسب ما افادت المسؤولة في الحكومة المحلية نادية صغير فرانس برس.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع الركاب الخمسة، بحسب المصدر ذاته.

وتم إرسال نحو خمسين عنصر إطفاء إلى الموقع ونحو 30 من عناصر الدرك لإغلاق المكان.

ولم تتضح بعد هويات الضحايا ولا أسباب الحادث بينما فتحت السلطات تحقيقا بشأنه.