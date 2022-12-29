الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 5 أشخاص جراء حريق على طريق سريع في كوريا الجنوبية

منذ دقيقتين
طواقم الإسعاف في كوريا الجنوبية- أرشيفية

طواقم الإسعاف في كوريا الجنوبية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفاد مسؤولو الطوارئ وتقارير إعلامية بأن حريقا هائلا اندلع على طريق سريع رئيسي في كوريا الجنوبية، الخميس، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فضلا عن إصابة العشرات وسط حركة مرور كثيفة، قبل أن يتسنى إخماده.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاع ألسنة اللهب من نفق عازل للصوت بعد فترة وجيزة من اندلاع الحريق على طريق (جيونج إن الثاني السريع) قرب العاصمة سول عند الساعة الواحدة و49 دقيقة من بعد ظهر اليوم (0449 بتوقيت جرينتش).

وقال شاهد لمحطة واي.تي.إن التلفزيونية إن كثافة حركة المرور جعلت من الصعب على المركبات الهروب على الفور من المنطقة، حيث انتشر الحريق وسمع دوي انفجار.

وذكرت وسائل إعلام أن الحريق بدأ على ما يبدو بعد تصادم وقع بين حافلة وشاحنة. إلا أن مسؤول إطفاء في موقع الحادث ذكر أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحريق، الذي تم إخماده. وأضاف أن 44 سيارة دمرت جراء الحريق.

وقال مسؤول بخدمة الطوارئ إن خمسة قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 37 ثلاثة منهم في حالة حرجة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من جيش كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة مُسيّرات كوريا الشمالية
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ضغط روسي شرق أوكرانيا وجنوبها.. ومسيرات إيران في مرمى أمريكا
علم فلسطين
عدد الفلسطينيين حول العالم يصل إلى 14.3 مليون شخص

الأكثر قراءة

الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
منصة صيرفة الى 50000 ليرة
الدولار
لأصحاب الأجور بالدولار... هذا الخبر لكم
ميسي حاملًا كأس العالم
كأس العالم قطر ٢٢
بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟