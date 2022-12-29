مقتل 5 أشخاص جراء حريق على طريق سريع في كوريا الجنوبية

أفاد مسؤولو الطوارئ وتقارير إعلامية بأن حريقا هائلا اندلع على طريق سريع رئيسي في كوريا الجنوبية، الخميس، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فضلا عن إصابة العشرات وسط حركة مرور كثيفة، قبل أن يتسنى إخماده.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاع ألسنة اللهب من نفق عازل للصوت بعد فترة وجيزة من اندلاع الحريق على طريق (جيونج إن الثاني السريع) قرب العاصمة سول عند الساعة الواحدة و49 دقيقة من بعد ظهر اليوم (0449 بتوقيت جرينتش).

وقال شاهد لمحطة واي.تي.إن التلفزيونية إن كثافة حركة المرور جعلت من الصعب على المركبات الهروب على الفور من المنطقة، حيث انتشر الحريق وسمع دوي انفجار.

وذكرت وسائل إعلام أن الحريق بدأ على ما يبدو بعد تصادم وقع بين حافلة وشاحنة. إلا أن مسؤول إطفاء في موقع الحادث ذكر أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحريق، الذي تم إخماده. وأضاف أن 44 سيارة دمرت جراء الحريق.

وقال مسؤول بخدمة الطوارئ إن خمسة قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 37 ثلاثة منهم في حالة حرجة.