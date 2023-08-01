مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين بولاية هاريانا الهندية

قال مسؤولون بالشرطة الهندية لرويترز إن خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطيان قتلوا في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين في ولاية هاريانا المجاورة للعاصمة نيودلهي أمس الاثنين.

اندلع العنف أثناء مرور موكب ديني هندوسي في منطقة نوه ذات الأغلبية المسلمة التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من نيودلهي.

وقال كريشان كومار المتحدث باسم شرطة نوه لرويترز “كان من المفترض أن ينتقل الموكب من معبد إلى آخر لكن الاشتباكات اندلعت في الطريق بين الجانبين مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص”.

وأضاف أن اثنين من القتلى من أفراد قوة حراسة من المتطوعين تساعد الشرطة في السيطرة على الاضطرابات المدنية.

وتابع أن عشرة آخرين من أفراد الشرطة أصيبوا في الاشتباكات.

وبحلول مساء أمس الاثنين، امتد العنف إلى مدينة جوروجرام المجاورة، حيث أُضرمت النيران في مسجد في حوالي منتصف الليل مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وصدرت بالفعل أوامر حظر بالمنطقة بعد إضرام النار في بعض السيارات مساء أمس، وصدرت تعليمات للمدارس والجامعات بالإغلاق اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان صباح اليوم “تم التعرف على المهاجمين (الذين أضرموا النار في المسجد) وألقي القبض على عدد منهم”، مضيفة أنه جرى أيضا تشديد الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة.