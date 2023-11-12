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مقتل 5 جنود أمريكيين في سقوط طائرة في البحر المتوسط

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2023 6:55 مساءً
الجيش الأميركي

الجيش الأميركي

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان الأحد إن خمسة جنود أمريكيين لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط في أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري.

وأمس السبت 11\11\2023، أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، سقوط طائرة عسكرية أمريكية شرقي المتوسط يوم الجمعة 10\11\2023 لافتة إلي أنه لا توجد مؤشرات على أن سقوط الطائرة العسكرية الأمريكية في شرقي المتوسط ناجم عن عمل عدائي.

وتعرضت القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لعشرات الهجمات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، والذي يستمر حتى اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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