مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في إشتباكات عنيفة في جباليا

قتل 5 جنود إسرائيليين وأصيب نحو 15 آخرين عدد منهم إصاباتهم خطيرة في اشتباكات في منطقة جباليا بشمال قطاع غزة، بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز عربية “، مشيرةً الى أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقات أولية في الحادث للتأكد من أن الجنود لم يصابوا بنيران صديقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الاربعاء، عن مقتل جندي خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن “معارك شرسة” تدور بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، في جباليا شمالي قطاع غزة.

عمليات المقاومة

وفي أحدث العمليات، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين أنهما استهدفا قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بمخيم جباليا بصاروخ 107 وأوقعا أفرادها قتلى وجرحى.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها أجهزوا على قوة إسرائيلية بعد تفجير عبوة ناسفة فيها أثناء محاولتها التسلل إلى منزل بالمخيم.

وقبل ذلك بساعات، أعلنت القسام مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا إسرائيليا في عملية جديدة مركبة استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل في مخيم جباليا وقوة أخرى قدمت لنجدتها.

كما استهدفت كتائب القسام آليات إسرائيلية بينها دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وقصفت مواقع لقوات الاحتلال، واستولت على طائرة مسيرة إسرائيلية، بمخيم جباليا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن قواته توغلت في قلب مخيم جباليا، الذي سبق أن شن فيه عملية عسكرية واسعة قبل أن ينسحب منه مطلع العام الجاري.