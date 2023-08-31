الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 5 عمال في حادث قطار بشمال إيطاليا

منذ 55 دقيقة
حادث قطار في إيطاليا- أرشيفية

حادث قطار في إيطاليا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت شركة السكك الحديدية الإيطالية (آر.إف.آي)، الخميس، إن خمسة من عمال السكك الحديدية الإيطاليين لقوا حتفهم عندما صدمهم قطار بالقرب من تورينو.

وكان العمال يقومون باستبدال بعض المسارات خارج محطة برانديزو على الخط الذي يربط ميلانو وتورينو قرب منتصف ليل الأربعاء عندما دهسهم قطار ينقل عربات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الشرطة قولها إن القطار كان يسير بسرعة حوالي 160 كيلومترا في الساعة.

وقالت الشركة في بيان “تعرب الشركة عن حزنها الشديد… وتقدم تعازيها وتعاطفها لأسر القتلى”.

وذكرت أنسا أن عاملين تمكنا من تجنب قطار البضائع ولم يصابا بأذى. وتلقى سائق القطار علاجا من الصدمة في مكان الحادث ثم سمح له بالعودة إلى منزل

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بن والاس
بريطانيا.. استقالة وزير الدفاع بن والاس
المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي الياباني يصعد بدعم من أسهم السيارات
اليمن
اتفاقية بين اليمن وأمريكا لمنع تهريب الآثار

الأكثر قراءة

السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
استكشاف الفضاء- تعبيرية
عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
قوته قد تتخطى الـ 8 درجات.. تحذير مُرعب للعالم الهولندي