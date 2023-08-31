مقتل 5 عمال في حادث قطار بشمال إيطاليا

قالت شركة السكك الحديدية الإيطالية (آر.إف.آي)، الخميس، إن خمسة من عمال السكك الحديدية الإيطاليين لقوا حتفهم عندما صدمهم قطار بالقرب من تورينو.

وكان العمال يقومون باستبدال بعض المسارات خارج محطة برانديزو على الخط الذي يربط ميلانو وتورينو قرب منتصف ليل الأربعاء عندما دهسهم قطار ينقل عربات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الشرطة قولها إن القطار كان يسير بسرعة حوالي 160 كيلومترا في الساعة.

وقالت الشركة في بيان “تعرب الشركة عن حزنها الشديد… وتقدم تعازيها وتعاطفها لأسر القتلى”.

وذكرت أنسا أن عاملين تمكنا من تجنب قطار البضائع ولم يصابا بأذى. وتلقى سائق القطار علاجا من الصدمة في مكان الحادث ثم سمح له بالعودة إلى منزل