مقتل 5 في انهيار منجم ذهب غير قانوني شمال كينيا

قال مسؤولون ووسائل إعلام كينية إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصبح آخرون في عداد المفقودين جراء انهيار منجم ذهب غير قانوني في شمال البلاد.

وقال المفوض الإقليمي بول روتيتش لرويترز عبر الهاتف في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إنه تم انتشال جثث خمسة من عاملي المنجم فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف روتيتش “تشير تقارير أفراد الإنقاذ والشرطة ورؤسائنا إلى أن (ما لا يقل عن) ثمانية من عاملي المناجم كانوا داخل منطقة التعدين عندما انهارت الجدران لتدفنهم أحياء”.

وذكرت قناة إن.تي.في الكينية صباح اليوم السبت أن اثنين من عاملي المنجم نقلا إلى المستشفى بعدما لحقت بهما إصابات.

وقال ديفيد ساروني مفوض مدينة مارسابيت لقناة إن.تي.في “المكان انهار جراء الأمطار”.

لقي المئات حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية في أنحاء البلاد بعد أمطار غزيرة استمرت لأسابيع.