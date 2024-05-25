السبت 17 ذو القعدة 1445 ﻫ - 25 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 5 في انهيار منجم ذهب غير قانوني شمال كينيا

منذ 33 ثانية
خريطة كينيا

خريطة كينيا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون ووسائل إعلام كينية إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصبح آخرون في عداد المفقودين جراء انهيار منجم ذهب غير قانوني في شمال البلاد.

وقال المفوض الإقليمي بول روتيتش لرويترز عبر الهاتف في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إنه تم انتشال جثث خمسة من عاملي المنجم فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف روتيتش “تشير تقارير أفراد الإنقاذ والشرطة ورؤسائنا إلى أن (ما لا يقل عن) ثمانية من عاملي المناجم كانوا داخل منطقة التعدين عندما انهارت الجدران لتدفنهم أحياء”.

وذكرت قناة إن.تي.في الكينية صباح اليوم السبت أن اثنين من عاملي المنجم نقلا إلى المستشفى بعدما لحقت بهما إصابات.

وقال ديفيد ساروني مفوض مدينة مارسابيت لقناة إن.تي.في “المكان انهار جراء الأمطار”.

لقي المئات حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية في أنحاء البلاد بعد أمطار غزيرة استمرت لأسابيع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجموعة السبع
مجموعة السبع ستدعو إسرائيل للإبقاء على الروابط مع البنوك الفلسطينية
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز
"فرانشيسكا ألبانيز": إسرائيل لن توقف الجنون في رفح ما لم نتدخل لوقفها
الرئيس الأمريكي جو بايدن
هل بات موقف بايدن صعب بعد قرار العدل الدولية؟

الأكثر قراءة

للواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة
غزة تحت النار
فضيحة في إسرائيل.. كيف دفنوا اللواء آساف حمامي وقد أسرته كتائب القسام!؟
بيني غانتس
بالقوة أو بالترتيب.. غانتس يحدد تاريخ إعادة المستوطنين إلى منازلهم قرب لبنان!
علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعدل قواعد شنغن.. ماذا في التفاصيل؟