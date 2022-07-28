الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 5 في غارة روسية على وسط أوكرانيا

منذ 50 دقيقة
قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال أندريه رايكوفيتش، حاكم مدينة كروبيفنيتسكي الأوكرانية، إن خمسة لقوا حتفهم وأُصيب 25 آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدرسة للطيران في المدينة.

وأضاف رايكوفيتش في إفادة صحفية أن صاروخين أصابا حظائر طائرات في أكاديمية الجامعة الوطنية للطيران نحو الساعة 12:20 ظهرا (0920 بتوقيت جرينتش).

وتابع قائلا “هناك ضحايا بين قتلى ومصابين. نُقل 25 مصابا بالفعل إلى مؤسسات علاجية. ولاقى خمسة حتفهم، أحدهم من الجيش”.

ومضى يقول “هناك خسائر مادية، طائرتان مدنيتان وطائرة شحن عسكرية من طراز إيه.إن 26”.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التقرير. ولم تعلق روسيا، التي غزت أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط، بعد على التقرير.

تطورات ميدانية

وفي تطور ميداني آخر، ذكر مسؤول أوكراني أن روسيا قصفت موقعا للبنية التحتية في كييف صباح اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة “كييف إندبندنت” عن حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن روسيا قصفت موقعا للبنية التحتية في أحد المجتمعات المحلية في منطقة فيشهورودسكي شمال العاصمة.

وفي نداء صدر اليوم الخميس عن الحكومة الأوكرانية، دعت كييف المدنيين “لمغادرة إقليم دونباس فورا بعد تحقيق الجيش الروسي تقدما في بعض الجبهات”.

وفي المعسكر المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني في ضربات جوية بمنطقتي أرتيموفسك وخيرسون.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة جدة
بايدن: لا "مفاجأة" في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وكالة مكافحة المنشطات: حرب أوكرانيا لن تكون جواز مرور للغشاشين
أسواق الأسهم في الخليج
أسعار النفط والأرباح القوية تعزز أسواق الخليج الرئيسية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
خفافيش- تعبيرية
شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
الدولار و الليرة اللبنانية
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟