مقتل 5 في غارة روسية على وسط أوكرانيا

قال أندريه رايكوفيتش، حاكم مدينة كروبيفنيتسكي الأوكرانية، إن خمسة لقوا حتفهم وأُصيب 25 آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدرسة للطيران في المدينة.

وأضاف رايكوفيتش في إفادة صحفية أن صاروخين أصابا حظائر طائرات في أكاديمية الجامعة الوطنية للطيران نحو الساعة 12:20 ظهرا (0920 بتوقيت جرينتش).

وتابع قائلا “هناك ضحايا بين قتلى ومصابين. نُقل 25 مصابا بالفعل إلى مؤسسات علاجية. ولاقى خمسة حتفهم، أحدهم من الجيش”.

ومضى يقول “هناك خسائر مادية، طائرتان مدنيتان وطائرة شحن عسكرية من طراز إيه.إن 26”.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التقرير. ولم تعلق روسيا، التي غزت أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط، بعد على التقرير.

تطورات ميدانية

وفي تطور ميداني آخر، ذكر مسؤول أوكراني أن روسيا قصفت موقعا للبنية التحتية في كييف صباح اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة “كييف إندبندنت” عن حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن روسيا قصفت موقعا للبنية التحتية في أحد المجتمعات المحلية في منطقة فيشهورودسكي شمال العاصمة.

وفي نداء صدر اليوم الخميس عن الحكومة الأوكرانية، دعت كييف المدنيين “لمغادرة إقليم دونباس فورا بعد تحقيق الجيش الروسي تقدما في بعض الجبهات”.

وفي المعسكر المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني في ضربات جوية بمنطقتي أرتيموفسك وخيرسون.