مقتل 5 في هجوم للمتمردين على مدينة بشرق الكونغو الديمقراطية

قال متحدث باسم الجيش إن خمسة على الأقل، بينهم ثلاث نساء وفتاة، قتلوا في هجوم بالقنابل على مدينة بإقليم نورث كيفو في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم الأربعاء، متهما حركة 23 مارس المتمردة بتنفيذ الهجوم.

ويشير الهجوم الدامي إلى تفاقم الخسائر بين المدنيين في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين بين قوات الجيش والحركة المدعومة من رواندا، والذي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه تسبب في نزوح ما لا يقل عن 1.5 مليون شخص.

وقال ماك هازوكاي المتحدث باسم الجيش في إقليم نورث كيفو، حيث اندلع التمرد في أوائل عام 2022، إن المتمردين نفذوا هجومهم بالقنابل على أحد أحياء مدينة كانيابايونجا بعد ظهر اليوم.

وحمل هازوكاي حركة 23 مارس المتمردة مسؤولية هذا الهجوم مشيرا إلى أنه أدى كذلك إلى إصابة ثلاثة آخرين. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من الحركة المتمردة.

وقال باراكا مونجوموا نائب رئيس بلدية كانيابايونجا لرويترز إن الهجوم الأحدث وقع بينما كان بعض النازحين يستعدون للعودة إلى كانيابايونجا.

وأضاف “لكن بسبب القنابل التي أسقطت على المدينة اليوم، ونظرا لكثرتها، غادر الناس المنطقة”، مقدرا أن نحو 20 بالمئة فقط من السكان البالغ عددهم نحو 63 ألفا ظلوا في المدينة.