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مقتل 5 في هزات أرضية بأفغانستان قرب مركز زلزال الأربعاء

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2022 12:28 مساءً
مؤشر لقياس الزلازل

مؤشر لقياس الزلازل

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قال مسؤول أفغاني كبير إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم الجمعة، في شرق أفغانستان في هزات أرضية جديدة في مناطق قريبة من مركز زلزال بلغت قوته 6.1 درجة ضرب البلاد يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية شرفات زمان لرويترز “(هذا) زلزال آخر وقع في بكتيكا في منطقة جايان وفقا للمعلومات الأولية .. قٌتل خمسة”.

وذكر موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 4.3 درجة وقع بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية في الساعة 01:43 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

زلزال بلغ 6.1 درجة ضرب البلاد صباح الاربعاء

ووقع زلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بمنطقة جبلية قاحلة تتناثر فيها مجتمعات سكانية صغيرة على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي كابول قرب الحدود مع باكستان.

وقال محمد إسماعيل معاوية المتحدث باسم القائد العسكري لحركة طالبان في إقليم بكتيكا الأشد تضررا لرويترز “لا يمكننا الوصول إلى المنطقة، الشبكات (الهاتفية) ضعيفة للغاية ونحاول حاليا الحصول على آخر المستجدات”.

وذكر أن الزلزال أسفر عن مقتل ما يقرب من ألف شخص وإصابة 1500 آخرين. كما دمر أكثر من 3000 منزل.

وأضاف أنه تم إنقاذ حوالي 600 شخص من مختلف المناطق المتضررة ليل الأربعاء.

وستكون عملية الإنقاذ بمثابة اختبار كبير لسلطات‭‭ ‬‬حركة طالبان الإسلامية المتشددة التي استولت على السلطة في أغسطس آب الماضي بعد حرب دامت لعقدين، مما أسفر عن قطع الكثير من المساعدات الدولية عن أفغانستان بسبب العقوبات المفروضة على الحركة.

وتقود وزارة الدفاع بقيادة طالبان جهود الإنقاذ.

ونشرت وسائل إعلام أفغانية صورا لمنازل تحولت إلى أنقاض وجثث ملفوفة بأغطية على الأرض في الساعات التي أعقبت الزلزال.

وفي عام 2015، هز زلزال أقصى شمال شرق أفغانستان مما أسفر عن مقتل عدة مئات في أفغانستان وشمال باكستان المجاورة.

    المصدر :
  • رويترز

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