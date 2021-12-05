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مقتل 5 محتجين في ميانمار

5 - ديسمبر - 2021
قوات الأمن في ميانمار

قوات الأمن في ميانمار

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قال موقع “ميانمار ناو” إن 5 محتجين قتلوا واعتقلت السلطات 15 آخرين على الأقل بعد أن اقتحمت سيارة لقوات الأمن في ميانمار احتجاجا مناهضا للانقلاب صباح اليوم في يانجون وصدمت محتجين.

وقال شهود في موقع الحادث لوكالة “رويترز” إن العشرات أصيبوا وأظهرت صور ومقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام سيارة للاحتجاج وصدمها للمحتجين وجثثا ملقاة على الطريق.

وقال شهود لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص.

وجرى تنظيم احتجاج آخر في يانجون بعد ظهر اليوم على الرغم من أحداث العنف التي وقعت صباحا.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق اليوم الأحد.

وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للجيش رغم مقتل ما يربو على 1300 شخص منذ انقلاب الأول من فبراير، وغالبا ما تكون الاحتجاجات المتفرقة عبارة عن مجموعات صغيرة تعبر عن معارضتها للإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل وعودة الحكم العسكري.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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