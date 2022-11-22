مقتل 5 مدنيين في هجوم على أعزاز بشمال غرب سوريا

قال ممرض في مستشفى محلي وناشط محلي إن هجوما صاروخيا على مدينة أعزاز، التي تسيطر عليها المعارضة، في شمال غرب سوريا أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، الثلاثاء.

وأضاف الممرض في مستشفى أعزاز والناشط لرويترز أن القتلى طفل وأربعة رجال.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من مصدر الهجوم الصاروخي الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود مع تركيا خاضعة لسيطرة معارضين إسلاميين مدعومين من أنقرة.

ويأتي الحادث بعد هجمات تركية بطائرات مسيرة وحربية على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا في الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي صعدت فيه تركيا ووحدات حماية الشعب الضربات المتبادلة التي أدت إلى مقتل عدد من المدنيين على جانبي الحدود.

وقالت تركيا إن طائراتها الحربية دمرت 89 هدفا في سوريا والعراق يوم الأحد وقتلت 184 مسلحا في عمليات استهدفت وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني يوم الأحد وأمس الاثنين.

وقالت تركيا إن العملية التي نفذتها في مطلع الأسبوع جاءت ردا على هجوم بقنبلة في إسطنبول في الأسبوع الماضي أودى بحياة ستة أشخاص. وقالت السلطات التركية إن المسلحين الأكراد مسؤولون عن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه والذي نفى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب ضلوعهما فيه.