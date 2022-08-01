مقتل 5 وإصابة 50 في حريق بشاحنة وقود بجنوب ليبيا

قالت مصادر طبية وأمنية لرويترز إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 50 في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد عندما اندلع حريق في شاحنة تنقل وقود الديزل إلى بلدة في جنوب ليبيا.

أظهرت صور نشرها سكان محليون على الإنترنت شاحنة متفحمة وعدة سيارات أخرى متفحمة على جانبي الطريق في منطقة الزوية التابعة لبلدية بنت بية.

وقالت ثلاثة مصادر طبية إنه تم العثور على خمس جثث محترقة داخل أو قرب السيارات، مضيفة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى لوجود حالات خطيرة بين الجرحى. ولم يتضح ما اذا كان سائق الشاحنة بين الضحايا.

وقال المصدر الأمني إن “الشاحنة تعرضت لحادث مروري وانقلبت”.

أضاف المصدر أنه بعد أن انقلبت الشاحنة وقبل أن تشتعل فيها النيران، اقترب منها بعض الأشخاص من سيارات أخرى في محاولة لأخذ الوقود من صهريج الشاحنة.

وتابع المصدر قائلا “اقترب (هؤلاء) المواطنون منها للتزود بالوقود دون أن يدركوا حجم الخطر. لسوء الطالع نشب حريق في الشاحنة وأسفر عن سقوط الضحايا”.

وتعاني ليبيا من نقص في الوقود منذ 2014 عندما انقسمت البلاد بسبب حرب أهلية تتقاتل فيها فصائل متناحرة على السلطة في أعقاب انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي في 2011.

ويضطر المواطنون في العديد من المدن إلى الانتظار في طوابير طويلة، أحيانا لساعات، لتزويد سياراتهم بالوقود.

وقال عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، في تغريدة على تويتر “نتابع عن كثب الفاجعة ببلدية بنت بية”.

وأضاف الدبيبة أن التعليمات صدرت بنقل المصابين إلى مستشفيات كبرى.