مقتل 50 جنديا روسيا بهجوم أوكراني في لوغانسك

قال الجيش الأوكراني، الأربعاء، إن نحو 50 جنديا روسيا قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين في هجوم للقوات الأوكرانية على مستودع للذخيرة في منطقة لوغانسك في شرق البلاد.

ولم تكشف هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في تدوينة على فيسبوك تفاصيل أخرى عن توقيت أو كيفية تنفيذ الهجوم.

وقالت أيضا إن غارة منفصلة بمنطقة زابوريجيا في جنوب البلاد تمخضت عن مقتل نحو 15 روسيا وإصابة نحو 20 آخرين.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم ترد القوات المسلحة الروسية على الفور على طلب للتعليق.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، الإثنين، إن القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية، وإن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يقرب من 400 ضربة.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور “أعنف المعارك، مثلما كان من قبل، تقع في منطقة دونيتسك. ورغم وقوع عدد أقل من الهجمات اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، فإن حجم القصف الروسي لا يزال للأسف مرتفعا للغاية”.

وأضاف “في منطقة لوغانسك، نتحرك ببطء إلى الأمام أثناء القتال”، وأن القوات في الجنوب “تدمر بشكل ثابت ومحسوب إمكانات المحتلين” حسب تعبيره.

وسحبت روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية هذا الشهر ونقلت بعضها لتعزيز مواقعها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشرقيتين، في منطقة صناعية تعرف باسم دونباس.