مقتل 50 جنرالا وضابطا أوكرانياً بضربة موجهة بصاروخ كاليبر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقتل 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا بضربة موجهة بصاروخ من طراز “كاليبر”.

ولم تعلق السلطات الأوكرانية على الفور على هذا البيان.

وخلال الفترة الماضية، أظهرت صواريخ “كاليبر” الروسية المجنحة نجاحا كبيرا في إصابة الأهداف بدقة، والقدرة على إطلاقها من سفن صغيرة الحجم.

ووفقا لموقع “جلوبال سكيورتي” الأمريكي، ينتمي صاروخ كاليبر إلى عائلة من صواريخ “كروز”، تشبه إلى حد بعيد صاروخ “كروز توماهوك” الأمريكي، الذي دخل الخدمة للمرة الأولى في الثمانينيات.

ويشكل الصاروخ الدعامة الأساسية في القصف البري للبحرية الروسية، كما يعد أحد أهم الأسلحة وأكثرها فتكا في الجيش الروسي.

ويمكن إطلاق الصاروخ من أنابيب عمودية مدمجة، وهو ما يعني إمكانية تثبت النظام على سفن صغيرة مثل الطرادات، مما يوفر قفزة نوعية في القوة النارية الدقيقة للهجوم الأرضي بعيد المدى للبحرية الروسية، ويمنحها مقدرة لا تمتلكها حتى الآن سوى البحرية الأمريكية فقط.

وصواريخ “كاليبر” فوجئ بها الجيش الأوكراني حين استخدمتها موسكو بداية عمليتها العسكرية في شن ضربات جوية بعيدة المدى طالت أهدافا أرضية ومطارات ومستودعات وقود ومراكز القيادة الأوكرانية.

قدرات الصاروخ الروسي

وبحسب خبراء عسكريين فإن صاروخ “كاليبر” من الأسلحة الأساسية في القصف البري للبحرية الروسية، وهو أحد أهم الأسلحة الروسية وأكثرها فتكا.

كما تم تصميمه في مكتب “نوفاتور” الروسي على أساس مشروعي عام 1975 و1984 للصاروخ النووي المجنح ذي مدى العمل 2500 كيلومتر وقد يصل إلى أهدف تبعد 4500 كيلومتر.

وكُشف صاروخ “كاليبر” لأول مرة في معرض “ماكس – 93” للطيران والفضاء في ضواحي موسكو، كما أن البحرية الروسية تمتلك مجمع “كاليبر” الصاروخي.

كما تم تصميم نموذجين من هذا الصاروخ، الذي يحلق بسرعة تقل عن سرعة الصوت، هما: “إن كا للسفن” و” بي إل للغواصات”.