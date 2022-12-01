مقتل 50 مدنيا في شرق الكونغو على أيدي متمردي حركة (إم 23)

قالت القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان إن متمردي حركة (إم 23) وحلفاءهم قتلوا 50 مدنيا في مذبحة وقعت يوم الثلاثاء ببلدة كيشيشي في شرق البلاد.

ويقاتل جيش الكونغو حركة إم 23 منذ شهور في شرق البلاد المضطرب.

ولم يرد متحدث باسم الحركة المسلحة على طلب للتعليق.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ودبلوماسية أمريكية اليوم الخميس إن لديهما معلومات عن وقوع مذبحة في كيشيشي بإقليم كيفو الشمالي، لكنهما لم يُدليا بأرقام.

وكتبت ستيفاني ميلي، القائمة بأعمال السفير الأمريكي في كينشاسا، قائلة على تويتر “نشعر بحزن عميق بسبب قتل المدنيين في كيشيشي، والذي قد يشكل جريمة حرب”.