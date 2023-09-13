مقتل 56 في حريق بمبنى سكني في فيتنام

أفادت شرطة هانوي اليوم الأربعاء بأن 56 شخصا على الأقل بينهم أطفال لقوا حتفهم وأن 37 أصيبوا جراء حريق في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية.

وذكرت وكالة أنباء فيتنام الرسمية أن الحريق اندلع خلال الليل في مبنى يتألف من تسعة طوابق ويقطنه نحو 150 شخصا، وأوضحت أنه تم احتواء الحريق بحلول الساعة الثانية صباحا (1900 بتوقيت جرينتش).

وأظهرت لقطات تلفزيونية فرق إطفاء بمعداتها في مكان الحادث خلال الليل، فيما أظهرت عمود دخان أسود يتصاعد من المبنى بحلول النهار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، نقلا عن فو هوانج فونج من مستشفى هانوي الجامعي، إن عددا من الضحايا نُقلوا إلى مستشفيات محلية بعدة إصابات بعد أن قفزوا من نوافذ مساكنهم للهروب من الحريق.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن الشرطة احتجزت مالك العقار ويدعى نييم كوانج مينه متهمة إياه بالإخلال باللوائح التنظيمية الخاصة بالوقاية من الحرائق، مضيفة أن ثمة تحقيقا جاريا في القضية.

وذكر بيان حكومي أن رئيس الوزراء فام مينه تشين زار موقع الحريق اليوم الأربعاء ودعا إلى استكمال اللوائح التنظيمية للوقاية من الحرائق في المباني السكنية الصغيرة والمناطق السكنية المكتظة.