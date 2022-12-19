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مقتل 6 أشخاص بحادث إطلاق نار في كندا

منذ 3 دقائق
الشرطة الكندية

الشرطة الكندية

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قالت الشرطة الكندية إن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بمبنى سكني في مدينة فون بإقليم أونتاريو ليل أمس الأحد.

وكان المشتبه به ضمن القتلى الستة.

وأعلنت وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو في بيان اليوم الاثنين أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به (73 عاما) وتم إعلان وفاته في موقع الحادث.

وقالت وحدة التحقيقات، التي تحقق في حالات القتل التي تتورط فيها الشرطة، إنها فتحت تحقيقا في مقتل المشتبه به وإنه من المقرر تشريح الجثة غدا الثلاثاء.

ولم تنشر السلطات مزيدا من المعلومات حول الضحايا أو الدافع لارتكاب الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد شرطة منطقة يورك جيم ماكسوين قوله للصحفيين ليل أمس الأحد “نعمل الآن على إبلاغ عائلات (الضحايا)، لذا لا يمكنني في هذه المرحلة الإدلاء بأي معلومات حول الضحايا أو القضية”.

وقالت إدارة شرطة منطقة يورك في بيان إن قواتها استجابت لمكالمة بشأن إطلاق رجل النار على عدة ضحايا في مبنى سكني في مدينة فون شمال تورونتو.

وأضافت أن التحقيق جار وأنه لا يوجد تهديد آخر للسلامة العامة.

    المصدر :
  • رويترز

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