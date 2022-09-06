الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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مقتل 6 أشخاص بزلزالان يهزان أفغانستان

منذ 3 دقائق
زلزال مدمر ضرب أفغانستان

زلزال مدمر ضرب أفغانستان

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قال مسؤولون إن زلزالين هزا أفغانستان اليوم الواقع في 6 أيلول 2022 وإن أحدهما أوقع ستة قتلى في شمال شرق البلاد.

وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث إن الزلزال الذي وقع في وقت مبكر من الصباح في إقليم كونار الواقع في شمال شرق أفغانستان أصاب تسعة أشخاص آخرين.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا شدته 4.3 درجة في المنطقة.

وفي صباح اليوم أيضا سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي زلزالا آخر شدته 4.8 درجة أبعد إلى الشمال.

وقال حقاني إنه لم تتوافر معلومات إلى الآن عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار في إقليم بدخشان في شمال البلاد، وهي المنطقة التي يرجح أنها تأثرت بالزلزال الثاني.

وتعرضت أفغانستان لعدد من الكوارث الطبيعية هذا العام شملت الجفاف وزلزالا أودى بحياة أكثر من ألف شخص في يونيو حزيران في شرق البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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