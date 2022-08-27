السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 6 أشخاص بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

منذ 13 دقيقة
عناصر من الجيش في بوركينا فاسو

عناصر من الجيش في بوركينا فاسو

A A A
طباعة المقال

قال جيش بوركينا فاسو، السبت، إن مسلحين مجهولين قتلوا ستة أشخاص وأصابوا اثنين في هجوم على قافلة تابعة لمنجم بونجو للذهب في شرق البلاد.

وأضاف الجيش في بيان أن خمس مركبات أرسلت في الأسبوع الماضي من المنجم الذي تملكه شركة إنديفور للتعدين المدرجة في تورونتو لمساعدة قافلة في مكان قريب علقت في الطين لأيام.

ووقع الهجوم عندما كانت القافلة عائدة على نفس الطريق. واستهدف المهاجمون مركبات الدعم الخمس بعد انفصالها عن القافلة والقوة التي تتولى حراستها.

ولم ترد إنديفور، وهي أكبر شركة لاستخراج الذهب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، على طلبات للتعليق. وليس من الواضح إلى الآن ما إذا كان القتلى من العاملين في إنديفور أم في الشركات العاملة معها وما إذا كان الهجوم أثر على العمليات في المنجم.

وقال بيان الجيش “بقيت المركبات الخمس، لأسباب لم يتم تحديدها بعد، وراء القافلة خارج المنظومة الأمنية الذي رتبها الجيش”.

ويُبرز الهجوم أخطار العمل في بوركينا فاسو حيث استولى إسلاميون متشددون ينتمون إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد منذ عام 2018 وقتلوا الآلاف وشردوا أكثر من مليون آخرين.

في عام 2019 قُتل 39 شخصا في كمين نُصب لحافلات يستقلها عمال متجهون إلى منجم بونجو. وفي ذلك الوقت كان المنجم مملوكا لشركة سيمافو، والتي تتخذ من كيبيك مقرا، والتي آلت ملكيتها إلى إنديفور في عام 2020.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش التركي
    تركيا تعلن "تحييد" 9 من حزب العمال الكردستاني
    يائير لابيد
    لابيد يدعو نتنياهو للاجتماع لبحث الاتفاق النووي الإيراني
    قافلة عسكرية تابعة لإدارة فتحي باشاغا
    ليبيا.. قافلة عسكرية مرتبطة بباشاغا تتجه نحو طرابلس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
    بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين