مقتل 6 أشخاص قي محاولة اغتيال مدير أمن محافظة لحج اليمنية

قال مسؤولون عسكريون إن هجوما بسيارة ملغومة استهدف موكب ؤصالح السيد في عدن الأربعاء مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وذكر ثلاثة مسؤولين عسكريين أن السيد نجا من محاولة الاغتيال. وقال اثنان منهم إن خمسة مدنيين على الأقل وضابطا في الجيش قتلوا وأصيب ستة آخرون بجروح خطيرة في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن متشددي تنظيم القاعدة كثفوا عملياتهم في جنوب اليمن في الآونة الأخيرة. وقتل ما لا يقل عن عشرة جنود يمنيين هناك في هجومين منفصلين الأسبوع الماضي.

ويعقد عدم الاستقرار في الجنوب، حيث تتمركز الحكومة المدعومة من السعودية، الجهود الدولية لإنهاء الصراع المستمر منذ سبع سنوات. وتم تسجيل العديد من الهجمات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران في الشمال.

وصالح السيد هو قائد الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، وهي قوة أنشأتها الإمارات وتولت تدريبها.

ويعد المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 بعد أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء. لكن المجلس الانتقالي الجنوبي قاتل أيضا حلفاءه في الحكومة اليمنية في سعيه لاستقلال جنوب اليمن.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن في مقتل عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.