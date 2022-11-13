مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار إسطنبول

آثار انفجار شارع تقسيم في إسطنبول (رويترز)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانفجار الذي وقع وقع في شارع مزدحم للمشاة في وسط المدينة التركية، إلى ستة أشخاص وعدد غير محدد من الجرحى حتى الآن.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في شارع الاستقلال المزدحم، وسرعان ما قامت الشرطة بتطويقه. وذكرت قناة تي.آر.تي الإخبارية الرسمية ووسائل إعلام أخرى أن المنطقة الواقعة في حي بك أوغلي بالمدينة كانت مزدحمة كالمعتاد بالمتسوقين والسياح والعائلات.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وشاهد مراسل من رويترز طائرة هليكوبتر تحلق في السماء وعدة سيارات إسعاف في ساحة تقسيم القريبة.

وقال مركز شرطة قاسم باشا القريب إن جميع فرقه هرعت إلى مكان الانفجار دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوجود محققين حاليا في موقع الحادث. وذكر الهلال الأحمر التركي أنه يجري نقل أكياس من الدم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وفرض المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا حظرا على تغطية الانفجار بعد حوالي ساعة من وقوعه.