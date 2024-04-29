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مقتل 6 جنود وإصابة 11 في هجوم جديد للقاعدة بجنوب اليمن

منذ ساعة واحدة
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 قال مصدر عسكري وسكان إن ستة جنود على الأقل قتلوا مساء اليوم الإثنين في هجوم جديد يُعتقد بأن مسلحي تنظيم القاعدة نفذوه في محافظة أبين بجنوب اليمن، حيث تخوض قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي معركة ضد التنظيم منذ عام ونصف تقريبا.

وأبلغ المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي محمد النقيب رويترز بأن الهجوم وقع في منطقة القوز بمديرية مودية شرق أبين وجرى خلاله تفجير عبوة ناسفة زُرعت على الطريق واستهدفت دورية عسكرية في أثناء ملاحقتها عناصر التنظيم في أبين.

وأضاف النقيب أن الهجوم تسبب أيضا في إصابة 11 جنديا آخرين.وأكد المتحدث العسكري أن “هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار القوات في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب الذي جرى تجذيره وتصديره الى الجنوب ومنه محافظة أبين منذ عقود”.

وهذا هو ثامن هجوم على قوات الأمن في أبين منذ بداية العام، ويأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم في العامين الماضيين بالمحافظة نفسها.

واستغل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، ومقره اليمن، الصراع الدامي المستمر منذ تسع سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.

ولا يزال للتنظيم وجود في شبه الجزيرة العربية على الرغم من الحملة المكثفة التي يشنها منذ عشر سنوات كل من الجيش الأمريكي والتحالف بقيادة السعودية، مستغلا حالة الفوضى التي يعيشها اليمن والتعاطف القبلي معه ووجود مساحات شاسعة خالية في جنوب اليمن وشرقه.

    المصدر :
  • رويترز

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