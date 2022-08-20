مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش شمالي العراق

أعلنت الأجهزة الأمنية في العراق، اليوم السبت، مقتل ستة عناصر من تنظيم داعش خلال ضربة جوية استهدفتهم عند سلسلة جبال حمرين شمال شرق العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه “بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة وبالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وأبطال القوة الجوية العراقية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من ضرب مضافات العدو قرب سلسلة جبال حمرين بعد تحري إستخباري ورصد دقيق” .

وأضاف البيان، أن العملية “أسفرت عن مقتل ستة عناصـر من عصابات داعـش التكفيرية بينهم ما يُعرف أبو مريم القحطاني، الإداري العام لولاية صلاح الدين والذي كان يُشرف على عمليات اغتيال وخطف للمواطنين وللقوات الأمنية من خلال نصب السيطرات الوهمية بالقرب من المناطق المحيطة بجبال حمرين”.

تلال حمرين عبارة عن سلسلة جبلية في العراق تمتد من محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد إلى مدينة كركوك شمالاً.

وتمثل تضاريسها المعقد والمتصلة بيئة حاضنة للتنظيم الإرهابي الذي يعتمدها كأوكار وملاذات للتخطيط وشن الهجمات.

كانت القوات العراقية أطلقت قبل يومين، المرحلة الخامسة من سلسلة العمليات العسكرية التي تعرف بـ”الإرادة الصلبة”، والتي استهدفت عناصر داعش الإرهابية عند المناطق الفاصلة بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية.