مقتل 6 عناصر من "قسد" في هجوم استهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، أن ستة من مقاتليها لقوا حتفهم في هجوم بطائرة مسيرة نفذتها جماعات مسلحة مدعومة من إيران انطلاقا من مناطق في دير الزور خاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وقال فرهاد الشامي المتحدث باسم قوات “قسد” على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن الطائرة المسيرة انفجرت في أكاديمية للقوات الخاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي، مما أدى إلى “استشهاد ستة من مقاتلينا من القوات الخاصة”.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، التي ينضوي تحت لوائها عدة جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران، اليوم الاثنين مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على حقل العمر، قائلة إنها نفذت الهجوم أمس الأحد الرابع من فبراير شباط.

وذكر بيان لقوات “قسد” في وقت لاحق أن التحقيقات الأولية أكدت أن جماعات مسلحة، مدعومة من إيران وتنشط في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، هي التي شنت الهجوم.

وتتهم واشنطن الجماعة بالضلوع في هجوم بطائرة مسيرة على موقع أمريكي في الأردن في وقت سابق من هذا الشهر أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وشنت الولايات المتحدة عشرات الضربات الجوية مطلع الأسبوع ضد جماعات مدعومة من إيران في العراق وسوريا، مما أسفر عن مقتل نحو 40 شخصا تقول تقارير إن غالبيتهم من المسلحين.

ودخلت جماعات متحالفة مع طهران تعلن دعمها للفلسطينيين على خط الصراع في أنحاء المنطقة مع اشتداد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأطلقت جماعة حزب الله اللبنانية النار على أهداف إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقصفت فصائل عراقية القوات الأمريكية في العراق وسوريا والأردن كما يستهدف الحوثيون في اليمن السفن في البحر الأحمر.