مقتل 6 في قصف روسي على بلدة بشرق أوكرانيا

آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية

قالت خدمة الطوارئ الحكومية إن ستة أشخاص قتلوا في قصف روسي على بلدة توريتسك بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الاثنين.

وذكرت خدمة الطوارئ على فيسبوك أن فرق الإنقاذ انتشلت خمس جثث من تحت أنقاض منزل من طابقين وتوفي شخص آخر في المستشفى.

وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا فيما تسميها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين عمدا.

الصواريخ أولوية

ووجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قادة الجيش لأن تكون أولويتهم هي تدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى، وذلك بعد استخدام الأسلحة التي قدمها الغرب لضرب خطوط الإمداد الروسية.

وتتحرك القوات الروسية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وتحتل الآن حوالي خمس مساحة البلاد بعد مضي ما يقرب من خمسة أشهر منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقالت وزارة الدفاع إن شويجو، أحد أقرب حلفاء بوتين، تفقد مجموعة فوستوك التي تقاتل في أوكرانيا.

وأضافت أن الوزير “أصدر تعليمات للقائد بإعطاء الأولوية لأسلحة العدو من الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى”.

وقالت الوزارة إن الأسلحة تُستخدم في قصف مناطق سكنية في دونباس التي تسيطر عليها روسيا وإشعال النيران عمدا في حقول القمح وصوامع تخزين الحبوب. ولم تتمكن رويترز من التحقق من تقارير ميدان المعركة من أي من الطرفين.