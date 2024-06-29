مقتل 6 في هجوم روسي على بلدة في جنوب شرق أوكرانيا

قال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إن ستة أشخاص قُتلوا وثمانية آخرين أُصيبوا اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، جراء هجوم قوات روسية على بلدة فيلنيانسك الواقعة خارج مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.

وكتب إيفان فيدوروف على منصة تيليجرام للتراسل أن الهجوم ألحق أضرارا أيضا بالبنية التحتية وبمتجر وبمبنى سكني.

وأضاف إيفان فيدوروف في مقطع مصور على تطبيق تيليجرام “نفذ العدو اليوم عملا إرهابيا مروعا آخر على السكان المدنيين”.

وذكر فيدوروف أن الهجوم وقع “في منتصف النهار، وهو يوم عطلة، في وسط المدينة حيث خرج الناس للاسترخاء ولم تكن هناك أهداف عسكرية”.