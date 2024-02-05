مقتل 6 مقاتلين أكراد بضربة بمسيرة على قاعدة أمريكية

أعلنت قوات كردية متحالفة مع الولايات المتحدة، مقتل 6 من مقاتليها، في دير الزور شرق سويا، اليوم الاثنين 5 شباط/فبراير الجاري وفق وكالة رويترز.

وبحسب وكالة رويترز، قالت قوات يقودها أكراد وتدعمها الولايات المتحدة اليوم الاثنين إن ستة من مقاتليها لقوا حتفهم في ضربة بطائرة مسيرة مصدرها من مناطق في دير الزور واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

وذكر مصدران محليان أن الطائرة المسيرة جاءت من منطقة تنشط فيها جماعات متحالفة مع إيران وتشن ضربات بشكل منتظم.

وأضافا أن الطائرة ضربت أكاديمية عسكرية في حقل العمر النفطي الواقع عند قاعدة أمريكية.

بنما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصرع 5 مقاتلين أكراد في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في سوريا.

وقال المرصد السوري، إن 5 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يتواجدون مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي قتلوا، كما أصيب نحو 20 عنصراً بجراح متفاوتة، في هجوم من قبل المقاومة الإسلامية حيث استهدفت القاعدة بطائرة مسيّرة.

ويعتبر هذا الهجوم أول رد من قبل المقاومة على القواعد الأمريكية بعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ 19 أكتوبر 2023، لـ 108 هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من إيران .