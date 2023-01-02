مقتل 63 جنديا روسيا في هجوم أوكراني بمنطقة دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن 63 من جنودها قتلوا في ضربة صاروخية أوكرانية على موقع مؤقت لاستضافة المجندين في بلدة ماكيفكا في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا ،الاثنين، إنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا في موجة من الهجمات واسعة النطاق، بعد أن شنت موسكو ضربات جوية على أهداف مدنية لليلة الثالثة على التوالي بشكل غير مسبوق في تصعيد لحربها الجوية في عطلة رأس السنة الجديدة.

في الوقت نفسه أصيب مسؤولون روس بحالة من الصدمة بعد ورود تقارير تفيد بمقتل أعداد كبيرة من القوات الروسية في غارة على مهجع كانوا يقيمون فيه في أوكرانيا إلى جانب مستودع للذخيرة.

وقالت كييف ومدونون قوميون روس إن مئات الجنود لقوا مصرعهم في الهجوم، وأفاد مسؤولون عينتهم روسيا بوقوع خسائر كبيرة في الأرواح دون ذكر عدد معين.

وشنت روسيا في بداية العام الجديد هجمات ليلية على عدد من المدن الأوكرانية، من بينها كييف، على بعد مئات الكيلومترات من خطوط المواجهة. ويمثل هذا تغييرا في تكتيكات روسيا التي دأبت في الشهور الأخيرة على عدم شن هجمات متتالية إلا بعد مضي أسبوع تقريبا.