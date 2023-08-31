مقتل 63 شخصا في حريق بجنوب أفريقيا

قالت الإدارة المحلية لمدينة جوهانسبرج إن 63 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 43 اليوم الخميس في حريق شب بمنطقة الأعمال التجارية المركزية بالمدينة الأكبر في جنوب أفريقيا.

وذكرت الإدارة في تدوينة على منصة إكس، تويتر سابقا، أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة.

وقالت “خدمات إدارة الطوارئ بمدينة جوهانسبرج تؤكد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 63”.

وأظهرت صور لرويترز رجال الإطفاء وسيارات الطوارئ في مكان الحادث، فيما سجيت الجثث المغطاة على الأرض قرب موقع الحريق.

وأوضحت وسائل إعلام أن الحريق اندلع في مبنى من خمسة طوابق. ولم يتضح على الفور سبب نشوبه.