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مقتل 68 سجينا في أعمال عنف بسجن في الإكوادور

14 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2021 9:21 صباحًا
الإكوادور تضم 65 سجنا تتسع ل30 ألف سجين

الإكوادور تضم 65 سجنا تتسع ل30 ألف سجين

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لقي ما لا يقل عن 68 سجينا مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين آخرين في أعمال عنف وقعت خلال الليل في سجن “بينيتينسياريا ديل ليتورال” خلال قتال بين عصابات متناحرة، وفق ما قالت حكومة الإكوادور، السبت.

ويقع السجن في مدينة جواياكيل الجنوبية، وهو نفس السجن الذي قُتل فيه 119 نزيلًا في أواخر سبتمبر/أيلول في أسوأ حادث عنف في البلاد على الإطلاق.

وأنحت الحكومة باللوم في أعمال العنف على صراعات بين عصابات تهريب المخدرات للسيطرة على السجون.

وتجمع عشرات خارج السجن في انتظار أنباء عن أقاربهم الذين قال كثيرون إنهم لم يسمعوا عنهم أي شيء منذ ظهر الجمعة.

وأعلن الرئيس جييرمو لاسو حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في شبكة السجون في البلاد، في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى تخصيص تمويل حكومي والسماح بمساعدة الجيش في السيطرة على السجون.

ودعا الرئيس يوم السبت المحكمة الدستورية إلى السماح للجيش بدخول السجون، بدلا من توفير الأمن الخارجي فقط.

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