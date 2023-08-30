مقتل 7 أشخاص إثر احتجاج مناهض للأمم المتحدة في الكونغو

أعلن جيش الكونغو، اليوم الأربعاء، أن ستة محتجين على الأقل وشرطياً قُتلوا في مدينة غوما بشرق البلاد عندما تحولت مظاهرة مناهضة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أجنبية أخرى إلى أعمال عنف.

وتواجه بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية “مونوسكو” منذ عام 2022 احتجاجات من أسبابها الشكاوى من فشل قوات حفظ السلام في حماية المدنيين من عنف الميليشيات على مدى سنوات.

وكان منظمو الاحتجاج قد دعوا إلى أن تكون المظاهرة سلمية، لكن صوراً متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت رجالاً ونساءً بملابس مدنية مسلحين بالعصي والحجارة وهم يضربون شرطياً مقيداً على الأرض.

ولم تتمكن “رويترز” من التحقق من صحة الصور واللقطات بشكل مستقل.

وقال جيش الكونغو في بيان، إنَّ ستة محتجين قُتلوا في أعمال العنف التي أعقبت ذلك وإن عدد المحتجزين بلغ 158 آخرين.

وأوضح مصدر في الأمم المتحدة، ان عدد القتلى ثمانية على الأقل بينهم جنديان وشرطي.

وأدى احتجاج مناهض لـ”مونوسكو” في تموز (يوليو) 2022 إلى مقتل أكثر من 15 شخصاً منهم ثلاثة من قوات حفظ السلام في غوما ومدينة بوتيمبو.