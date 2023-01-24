مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) أن سبعة أشخاص قتلوا في إطلاق نار جماعي بموقعين في مدينة هاف مون باي الساحلية بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الاثنين.

وأورد مكتب إدارة الأمن بمقاطعة سان ماتيو على تويتر نبأ حادث إطلاق النار سقط فيه العديد من الضحايا وقال إن مشتبها به رهن الاحتجاز.

تقع هاف مون باي على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من سان فرانسيسكو.

وأفادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل نقلا عن إدارة الأمن بأن المحققين اعتقلوا رجلا يبلغ من العمر 67 عاما بعد نحو ساعتين من الحادث.

وذكرت الصحيفة أنه عُثر على السلاح في سيارته.

وقالت إن مسؤولي الأمن الذين تحركوا بناء على نداء استغاثة وجدوا أربعة قتلى وضحية خامسة أصيبت في الموقع الأول في هاف مون باي، قبل أن يعثروا على ثلاثة قتلى آخرين في مكان آخر قريب.

وفي حادث منفصل، قالت الشرطة إن طالبين قتلا أمس الاثنين وأصيب شخص بالغ بجروح خطيرة في إطلاق نار “مستهدف” على مركز تعليمي غير ربحي للشباب المعرضين للخطر في دي موين بولاية ايوا.

وفر ثلاثة مشتبه بهم، لم يتسن التعرف على هوياتهم، من مكان الحادث في سيارة قبل احتجازهم عند نقطة مرور في غضون 20 دقيقة من الواقعة.

ولم تتوصل السلطات إلى الدافع وراء إطلاق النار.

ووقع حادثا كاليفورنيا وايوا في الوقت الذي لا يزال فيه التوتر يخيم على مدينة مونتيري بارك بمقاطعة لوس انجليس عقب إطلاق نار جماعي يوم السبت أودى بحياة 11 شخصا.