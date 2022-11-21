مقتل 7 أشخاص في حادث مروري مروع شمالي اليمن

قالت مصادر أمنية ومحلية في اليمن إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرين معظمهم بإصابات خطيرة، الإثني،ن حين اصطدمت حافلتا ركاب في مديرية معبر شمالي محافظة ذمار على الطريق العام الممتد إلى العاصمة صنعاء.

وقالت سلطات الامن في محافظة ذمار، على بعد 100 كيلومتر جنوب صنعاء، إنه الحادث تسبب في احتراق إحدى الحافلتين وتفحم جثتي اثنين من الضحايا، في حين ألحق اضرارا كبيرة بالحافلة الاخرى.

وتتزايد حوادث الطرق باليمن منذ سنوات، مع ارتفاع عدد السيارات إلى المثلين تقريبا خلال الخمسة عشر عاما الماضية، موقعة قتلى وجرحى.

وذكرت إدارة مرور ذمار أن الحادث جاء نتيجة خروج حافلة ركاب قادمة من صنعاء نحو ذمار عن خط السير ودخولها الى الاتجاه المعاكس الذي كانت تسير فيه الحافلة الاخرى القادمة من محافظة ذمار نحو صنعاء، وكذلك بسبب السرعة الزائدة.

ومنذ بداية العام، شهد اليمن العديد من تلك الحوادث في مختلف المحافظات، وذلك لقطع المسافرين طرقا جبلية وعرة، فضلا عن سوء حالة الطرق الحالية وافتقارها للصيانة.

وتشير تقارير دولية إلى أن اليمن من أكثر الدول التي تشهد حوادث مرورية في العالم.