الأحد 3 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
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مقتل 7 أطفال في حريق بمخيم للنازحين في الكونجو

منذ 23 ثانية
حريق بمخيم للنازحين- أرشيفية

حريق بمخيم للنازحين- أرشيفية

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قال توماس باكينجا، المسؤول المحلي في بلدة كاليهي بشرق الكونجو، لرويترز إن سبعة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في البلدة، السبت، جراء اندلاع حريق في مخيم إيواء للنازحين جراء الفيضانات.

وتعيش مئات الأسر في أكواخ بدائية بالمخيم الواقع في كاليهي منذ مايو أيار حين دمرت فيضانات منازلهم في قريتي بوشوشو ونياموكوبي بإقليم ساوث كيفو.

وقال باكينجا لرويترز إن أعمار الأطفال قتلى الحريق تتراوح بين عام وخمسة أعوام وإن أربعة من الكبار نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

أدى هذا الحادث إلى تفاقم مآسي مجتمع لا يزال حزينا على فقدان ما لا يقل عن 460 شخصا في الفيضانات. وإجمالا تضرر ما يقرب من تسعة آلاف شخص من الفيضانات الجارفة التي أدت إلى تدمير مبان وطرق.

    المصدر :
  • رويترز

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