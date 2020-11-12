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مقتل 7 جنود أجانب في تحطم مروحية جنوب سيناء

منذ 8 ثواني
مقتل 7 جنود أجانب في تحطم مروحية جنوب سيناء

مقتل 7 جنود أجانب في تحطم مروحية جنوب سيناء

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اعلن مصدر إسرائيلي عن تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام في سيناء في مصر، الخميس، مما أسفر عن مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة.

وذكرت وكالة “فرانس برس” نقلا عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.

وتنص ملاحق اتفاق السلام على نزع السلاح من سيناء، حيث نشرت بموجبها قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981.

وتضم هذه القوة حاليا ما يزيد قليلا عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء.

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